Ünlüler düğünde buluştu

İŞ ve sanat dünyasının ünlü isimleri mutlu bir gelişme için bir araya geldi. Fatih Dağ, hayatını Sevgi Uçar ile Kuruçeşme'de bir otelde düzenlenen bir düğünle birleştirdi. İş, cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği düğüne katılanlar arasında; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sinan Özen, Davut Güloğlu, Cem Belevi ve Bülent Ersoy da vardı. Bülent Ersoy, araçtan inerken kendisini yakından çeken muhabirlere, "Neden bu kadar yakından çekiyorsun, uzaklaşın hemen" diye ikaz etti.