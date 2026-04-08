Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

SABAH SAATLERİNDE YAPILDI

Soruşturma kapsamında yeni dalga operasyon için düğmeye basıldı. Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak 9 şüpheliye yönelik gözaltı yapıldı. Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli, Bengü Erden, Deha Bilimlier, Ersay Üner, İbrahim Çelikkol, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, ihbar ve bilgiler doğrultusunda şüphelilerin söz konusu suçlara iştirak ettiği belirlendi. Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele koordinesinde yapılan aramalarda Melek Mosso'nun evinde hap, Simge Sağın'ın adresinde yapılan aramada erkek arkadaşının çantasında esrar bulundu. Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap ele geçirildi.

DOSYADA TANIK BEYANLARI VAR

Günaydın, dün soruşturma dosyasıyla ilgili ayrıntılara ulaştı. Simge Sağın ve Melek Mosso ile ilgili iddialar yer alıyor. Melek Mosso'nun uyuşturucu kullandığına ilişkin tanık beyanları bulunuyor.