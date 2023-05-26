Ünlülerin modacısı Pınar Kerimoğlu’nun işe aldığı elemanı ajan çıktı

Ünlülerin modacısı Pınar Kerimoğlu, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşadı. Tasarımcı, birkaç gün önce iş görüşmesine gelen bir kadını işe aldı. İşe çok ihtiyacı olduğunu belirten kadın, ertesi gün işbaşı yaptı. Kadının hareketlerinden şüphelenen Kerimoğlu, çalışanı kameralardan izledi. Boncuk dikmek için işe başlayan kadının, Antalya Fashion Week haftası için diktiği kıyafetlerinin fotoğraflarını çektiğini gördü. Hemen işe aldığı çalışanının yanına giden ünlü modacı, telefonuyla neden tasarımlarının resmini çektiğini sordu.Çalışandan "Çok beğendiğim için çektim" yanıtını alan Kerimoğlu, kadının o sırada çalan telefonuyla işin gerçek yüzünü anladı. Kadın çalışanı arayan kişi, ünlü isimlerin de modacısı olan bir kadının asistanıydı. Daha önce de aynı kişi tarafından başına bu durumun geldiğini belirten Kerimoğlu, "Yıllardır bu tarz şeylerle uğraşıyorum, sözde modacı bunu daha önce de yaptı. Benden özür dilemesini bekliyorum, yoksa adını verip durumu mahkemeye taşıyacağım. Bu kadar acizlik olmaz, burada çok büyük emek var. Hırsızlığa müsaade edemem" diye konuştu.