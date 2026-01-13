Üreten sanatçı Yaşar

Sinan Akçıl, yapay zekâ destekli şarkılar hakkında konuştu: "Yapay zekâyı tamamen reddetmemek gerek. Aranje yaparken ben de kullanıyorum ama ortaya iğrenç şarkılar çıkıyor. Tamam bazılarının işi zorlaştı ama bizim gibi söz ve müzik üreten sanatçılara her zaman ihtiyaç olacak."

GÜLÜP GEÇMEK LAZIM

AKÇIL, Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisinde yaptığı "38 yaşındaki kadın ölmek üzeredir" esprisine de değindi. Akçıl, "Espriye gülüp geçmek lazım. Amerika'daki stand-up gösterilerinde çok daha sert espriler yapılıyor" dedi.