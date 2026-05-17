Usta isimler Hakkı Yalçın şarkılarında buluştu

Hakkı Yalçın'ın unutulmaz eserleri, "Hakkı Yalçın Şarkıları Vol. 2" albümüyle yeniden müzikseverlerle buluştu. Albümde Yaşar, Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun, Kibariye, Muazzez Ersoy
, Özgün, Özgür Alter ve Sinan Özen yer aldı. Albümün çıkış şarkısı ise, sözü Hakkı Yalçın'a ait olan ve Yaşar'ın yorumladığı "12 Ay" oldu. Daha önce Yonca Lodi'nin seslendirdiği şarkı, yeni düzenlemesiyle yeniden dinleyiciyle buluştu. "Hakkı Yalçın Şarkıları Vol. 2", 15 Mayıs itibarıyla tüm dijital platformlarda yayınlandı.