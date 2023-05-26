Usta sanatçıya veda

Önceki gün 101 yaşında hayatını kaybeden usta müzisyen İlham Gencer, AKM'deki anma töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. İlham Gencer'in müzisyen oğlu Bora Gencer, taziyeleri kabul etti. Gencer'i oğlu Ayaz ve sevgilisi Ahu Atmaca teselli etti. Cenazeye Emel Sayın, Erol Evgin, Nilgün Belgün, Tayfun Duygulu, İlkim Karaca, Nuri Alço da katıldı.Bora Gencer, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye ve dünya çok önemli bir değeri, bir duayeni kaybetti. Sadece bizim babamız değil, birçok insanın babası olmuş bir babanın evladı olmanın gururunu yaşıyorum. Şerefiyle yaşayıp, şerefiyle öldü." Gencer, "Babanızın vasiyeti var mıydı? sorusuna da şöyle cevap verdi: "Devlet sanatçılığı istiyordu ama o prosedür değişmiş. En çok istediği ülkede insanların silahsız gezmesiydi... Silahlara çok karşı bir insandı. 'Sabır, şükür ve dua' derdi hep. Ülkeye inancı ve hayata bağlılığı onu ayakta tutmuştu."