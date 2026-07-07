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Giriş Tarihi: 7.07.2026

Ustaların ustasını kaybettik

Türk tiyatrosunda tuluat geleneğinin son temsilcilerinden Zihni Göktay, 80 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 28 yıl boyunca ‘Lüküs Hayat’ müzikalinde oynayan oyuncu, “Yıllarca ‘Lüküs Hayat’ta oynadım ama hiçbir zaman lüks hayatım olmadı” demişti

Ustaların ustasını kaybettik
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Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, 80 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl Ankara turnesinde talihsiz bir kaza geçirerek kalçasını kıran Göktay, 'Kızımın ısrarıyla huzurevinde kalıyorum' demişti. 5 Haziran günü fenalaşarak hastaneye kaldırılan tiyatrocu, bir süre yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Zihni Göktay'ın vefat haberini, kızı Zeynep Göktay Dilbaz verdi. Dilbaz, "Kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini hiç kaybetmedi. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayan soran ve yanında olan herkese minnettarız" açıklaması yaptı.

65 YILLIK KARİYER
Profesyonel kariyerine 1964 yılında Ankara'da başlayan sanatçı, 1973 yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarına geçti. Yaklaşık 65 yıllık sanat kariyeri olan usta oyuncu, 2022'de eşi Sevinç Göktay'ın vefatıyla sarsılmıştı. Göktay, 'Lüküs Hayat' oyunundaki performansıyla unutulmazlar arasına girdi.

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#ANKARA

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Ustaların ustasını kaybettik
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