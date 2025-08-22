Uyanık Japon herkesi kandırdı

'EKSİK BİLGİ VERDİ'

Sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, geçtiğimiz günlerde 7 yıldır yaşadığı Türkiye'den oturma izni başvurusu reddedildiği gerekçesiyle ayrılmak zorunda kaldığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Japon fenomenin sosyal medya üzerinden bu konu hakkında eksik bilgi verdiği ve manipülatif yorumlar yaptığını açıkladı.

İKİ KEZ UZATILDI

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Yoshi Enomoto'nun ikamet izninin Türkiye tarafından, çalışma iznine başvuru yapabilmesi ve kalış amacını gerekçelendirmesi amacıyla iki kez uzatıldığı aktarıldı. "İlgili şahsa, çalışma izni alması ve yasal kalışı gerekçelendirmesi gerektiği tebliğ edilmiş, buna rağmen şahıs, çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmiştir" denildi.