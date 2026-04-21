Uygurların Amerika çıkarması

SÜheyl-Behzat Uygur kardeşler, Türkiye'de kapalı gişe oynanan interaktif müzikli tiyatro gösterisini Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarımız için sahneledi. Amerika'da ilk turnelerine çıkan Uygur kardeşler, turnelerinin ilk ayağı olan Brooklyn'de seyirciyle buluştu. Gösteriyi Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız da izledi. Uygur kardeşler babaları Nejat Uygur'u da anarak duygulandırdı. Oyun, New York gösterisinin ardından Philadelphia ve Florida'da da seyirciyle buluştu.