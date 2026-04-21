Haberler Günaydın Haberleri Uygurların Amerika çıkarması
Giriş Tarihi: 21.04.2026

Uygurların Amerika çıkarması

Uygurların Amerika çıkarması
  • ABONE OL
SÜheyl-Behzat Uygur kardeşler, Türkiye'de kapalı gişe oynanan interaktif müzikli tiyatro gösterisini Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarımız için sahneledi. Amerika'da ilk turnelerine çıkan Uygur kardeşler, turnelerinin ilk ayağı olan Brooklyn'de seyirciyle buluştu. Gösteriyi Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız da izledi. Uygur kardeşler babaları Nejat Uygur'u da anarak duygulandırdı. Oyun, New York gösterisinin ardından Philadelphia ve Florida'da da seyirciyle buluştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Uygurların Amerika çıkarması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA