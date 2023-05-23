‘Üzüntüden sesim gitti belimde fıtık oldu’

Şarkıcı Ege, 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremde yakın dostlarını kaybettiğini, üzüntüden sesinin kısıldığını ve tedavi gördüğünü açıkladı. Yakınlarını kaybetmesinin üzüntüsüyle bel ve boyun fıtığı olduğunu da sözlerine ekleyen şarkıcı, şöyle konuştu: "Depremle beraber bir travma oluştu ve uzun bir süre sesim çıkmadı. İki ay bekledim ama açılmayınca ses terapisine başladım. Ajda Pekkan'ın da ses koçu olan bir doktorumuz var, ona geliyorum. Beş-altı ders aldık, ilk konserimizi verdik geçenlerde, işe yaramış. Ülke olarak üzüntü dolu günlerden geçtik. Zaten o dönem konserlerimi de iptal etmiştim, içimden söylemek gelmiyordu. Üzüntüden fazla kasmışım kendimi; bel ve boyun fıtığım ve ayrıca omuzlarda yırtık oldu. Ağır travma oldu benim için."