Vahap Canbay’ın 4 yıl hapsi isteniyor

Türkiye'yi sarsan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ardından yürütülen soruşturmada, tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nun şikayeti üzerine rapçi Vahap Canbay hakkında iddianame düzenlendi. Kundakçı'nın öldürüldüğü olaya ilişkin dosyadaki ses kayıtları incelendi. Canbay'ın, Aleyna Kalaycıoğlu'na ağlamaklı bir ses tonuyla sorular yönelttiği ve intihar edeceğine dair ifadeler kullandığı kaydedildi.

'RAHATSIZ ETMEDİM' DEDİ

CANBAY'ın, olay günü Aleyna Kalaycıoğlu'nun çalıştığı stüdyonun önüne gelerek bir süre beklediği bilgisine de yer verildi. Israrlı takip suçlamasını kabul etmeyen Canbay, müştekiyi rahatsız etmediğini savundu. Canbay'ın basit tehdit suçundan 9 aydan 2 yıla kadar, ısrarlı takip suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.