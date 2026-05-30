Giriş Tarihi: 30.05.2026

‘Var Mısın Yok Musun’da hayaller ve gerçekler

Televizyon tarihine damga vuran 'Var Mısın Yok Musun', ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla atv ekranında başladı.

Türkiye'nin ekran başına kilitlendiği yarışmanın ilk bölüm yarışmacısı Sinoplu Şeyma Soydemir oldu. 29 yaşında, evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Şeyma, hayatı boyunca ailevi ve maddi zorluklarla mücadele etti. Yarışmadaki hedefi, hayali olan karavanı almak ve kızıyla tüm ülkeyi gezebilmekti. 2 numaralı kutuyla yarışan Şeyma, açtırdığı kırmızı tutarlara rağmen oyunda kalmayı başararak 6. tura kadar iddialı bir şekilde ilerledi.

Yarışma boyunca hem duygusal anlar yaşayan hem de cesur kararlar veren Şeyma, eşinin de fikrini alarak 6. turun sonunda 345.000 TL'lik banka teklifini reddetti ve 7. tura devam etmek istedi. Son turda talihsizlik yaşayan Şeyma, 2 milyon TL'lik kutuyu açtırınca hayal kırıklığı yaşadı. Gelen son teklif olan 5.500 TL'yi kabul eden Şeyma'nın kutusundan ise 10.000 TL çıktı.

