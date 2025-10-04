‘Vicdanlar harekete geçsin adalet artık yerini bulsun’

İşgalcı İsrail, Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na askeri müdahale gerçekleştirip aktivistleri gözaltına aldı. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu müdahale, dünya çapında büyük tepkiye neden oldu. Türk sanatçılar da yaşananları sert bir dille eleştirdi. O isimlerden biri olan usta oyuncu Hülya Koçyiğit şunları söyledi: "Gazze'ye ekmek, ilaç, umut taşımak için yola çıkan Sumud Filosu durduruldu. İçinde yüreği insanlık için atan onlarca gönüllü, arabalarında 37 Türk evladımızın da olduğu canlar hiçbir suçları yokken alıkonuldu. Düşünün bir annenin duasını, bir çocuğun gülüşünü, bir yaralının şifasını taşımaktan başka ne yaptılar? Yüreğim sızlıyor. Çünkü görüyorum ki insanlık sınavını çoktan kaybetmiş olanlar, aynı vicdansızlıkla yollarına devam ediyorlar. Vicdanlar harekete geçmeli, adalet yerini bulmalı ve insanlık adına bu zulme dur denmeli artık."