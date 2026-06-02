Vogue Türkiye Kenan Yıldız ile tarihinde bir ilke imza atıyor! Başarılı futbolcu 5 ayrı kapakla dünya moda ve spor gündeminin merkezinde!

Vogue Türkiye İçin Milat: Vogue Türkiye'nin tarihinde ana kapakta yer verdiği ilk futbolcu ve ilk erkek kapak yıldızı.
Kültürel Temsil Gücü: Vogue Türkiye ana kapağını tek başına devralan ilk Türk menşeli global yetenek.
Global Bir Hamle: Tüm dünyaya yayılan Vogue edisyonları arasında bir futbol yıldızının basılı ana kapakta yer aldığı istisnai bir duruş.
Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Akdoğan, bu tarihi sayıyı şu sözlerle özetliyor: "Kenan, ana kapağımızı süsleyen ilk erkek, ilk futbolcu ve ilk Türk menşeli isim. Vogue'un 28 edisyonuna da ilham verecek 5 kapaklı bir öncülük hikayesi bu. Düşünülmeyeni düşünmek, farklı perspektiflerle ters köşe yapabilmek, öncülük etmek, modanın da Vogue'un da DNA'sına işlemiş bir tavırdır."
Akdoğan, Kenan Yıldız'a kapsamlı bir röportaj ve derinlikli bir profil ile yer verdiği ana kapak hikayesinde futbolcunun yüksek modaya yatkınlığını şu ifadelerle betimliyor: "Kusursuz postürü, cool duruşu ve kaleyi içeriden fetheden bakışlarına aldanmayın. Bir süpermodel değil o. Futbol dünyasının dilinden düşürmediği, tribünlerin adına besteler yaptığı, A Milli Takımı'mızla milyonların umudunu sırtlayan parlak bir yıldız. Dünya Kupası öncesinde ilk defa Vogue Türkiye için kamera karşısına geçen Kenan Yıldız, yeşil sahalardan sonra yüksek modanın da zirvesine oynuyor."
Genç yeteneğin anne ve babası, Beate Hackl ve Engin Yıldız'ın görüşleriyle de şekillenen metinde Akdoğan şu sözlere de yer veriyor: "Bir futbolcunun 'moda otoritesi' popülaritesine ulaşması, sık rastlanır bir hadise değil; tarihte örneği az. Ancak Kenan'ın geleceğinde sadece yeşil sahalarda kazanılacak zaferler olmadığı, modanın zirvesine uzanacak uzun bir yolculuk olduğu çok aşikar. Bu toprakların bağrından çıkan genç bir yeteneği yüksek moda dünyasıyla buluşturmak, bir genel yayın yönetmeni olarak benim için çok özel bir duygu.
Ay-Yıldızlı forma giyen bir milli futbolcumuzu yayın tarihimizde birçok ilke imza atan kapaklarla merceğe almaksa bambaşka bir gurur. Zira, 'Türkiye'den ayrılıp Almanya'da yeni bir hayat kurmak kolay değildi' diyen Engin Bey'in olduğu kadar Türkiye'nin de iftiharı Kenan. 'Milli takım formasını giydiği anlar benim için inanılmaz duygusal, unutulmaz. Hikayemizin çok güzel bir şekilde bir araya geldiğini, şimdi tamamlandığını hissediyorum.'"