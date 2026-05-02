Vogue Türkiye’den global bir başarı hikayesi

Sanat dünyasının ünlü isimleri Vogue Türkiye ve Mercedes-Benz ev sahipliğinde ve Disney'in destekleriyle düzenlenen 'The Devil Wears Prada 2' filminin galasında buluştu. Moda dünyasının kült hikayesi 'The Devil Wears Prada' yıllar sonra gelen devam filmiyle geri dönerken; bu heyecanın dünyadaki ana duraklarından biri bu özel gece oldu. Henüz vizyona girmemiş olan yapımın özel ön gösterimi de; New York, Milano ve Paris gibi moda başkentlerinin ardından İstanbul'da gerçekleşti.

'MODA VİZYON VE DİSİPLİN İŞİ'

Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Akdoğan, galanın açılış konuşmasında bu ikonik filmin ruhuyla örtüşen profesyonel bir deneyimini paylaştı. Akdoğan, geçen yıl Condé Nast Global İçerik Direktörü Anna Wintour ile gerçekleştirdiği mülakata değinerek şunları söyledi: "Sadece 13 dakika süren o görüşmede şunu bir kez daha teyit ettim: Moda yalnızca podyuma ait değil; sanattan kültüre yaşamın her alanına temas eden, saniyelerle ölçülen kusursuz bir vizyon ve disiplin işi."

ÖN GÖSTERİME TAM NOT'

Galanın en heyecan verici anı olan ön gösterim izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ve coşkuyla karşılanarak, moda dünyasının zamansız estetiğini beyaz perdeye taşıdı. Davete Hazal Kaya, Zeynep Bastık, Şevval Sam, Eda Ece Tuncer, Buğrahan Tuncer, Bora Cengiz, Ahu Yağtu, Seray Kaya, Cemre Baysel, İlayda Alişan, Arzu Kaprol, Dilek Hanif, Amor Garibovic, Zeynep Arçay, Zeynep Kartal, Merve Abedan, Ani Bıçakçı, Narod Bıçakçı, Rafael Cemo Çetin, Ece Bıçak, Burak Bıçak ve Günce Gözütok da katıldı.