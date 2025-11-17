Yapay zeka şarkıcısı listelerin zirvesinde

Yapay zeka (AI) ile oluşturulan country 'şarkıcısı' Breaking Rust, Billboard'un Country Dijital Şarkı Satışları listesinde 1 numaraya yükselerek tarihe geçti. Böylece yapay zeka tarafından üretilen bir şarkı, ABD'de ilk kez liste başına yerleşmiş oldu. Fransa merkezli müzik yayını servisinin anketi, insanların yüzde 97'sinin gerçek müzik ile yapay zeka tarafından oluşturulan müzik arasındaki farkı anlayamadığını ortaya koydu.Breaking Rust'ın viral hale gelen 'Walk My Walk' adlı parça, popüler müzik platformunda 3,5 milyondan fazla dinlendi. Platform, 'kendisinin' doğrulanmış bir sanatçı olduğu bilgisine yer verirken, daha önce de yapay zekayla oluşturulan müzik projelerine alan açmasıyla biliniyor. Breaking Rust'ın diğer parçaları 'Livin' on Borrowed Time' ve 'Whiskey Don't Talk Back' ise sırasıyla 4 milyon ve 1 milyondan fazla dinlenmeye ulaştı.Euronews'te yer alan habere göre sanatçı hakkında bilinenler ise oldukça sınırlı: Instagram'da yaklaşık 43 bin takipçisi var ve biyografisinde sadece şu ifadeye yer veriliyor: "Savaşçılar ve hayalperestler için müzik."Bu, yapay zeka tarafından oluşturulan bir sanatçının Billboard listelerine ilk girişi değil. Eylül ayında 'Let Go, Let Go' adlı parçasıyla 3 numaraya (Gospel) ve 'How Was I Supposed To Kow' adlı parçasıyla 20 numaraya (R&B) yükselerek manşetlere çıkan Xania Monet bunun önemli örneklerinden biri. Telisha "Nikki" Jones tarafından yapay zeka ile yaratılan Monet, görünür bir yapay zeka "sanatçısı" oldu, hatta müzik yapımcıları 'onunla' sözleşme imzalamak için birbirleriyle yarıştı. Bir medya şirketi Monet ile milyonlarca dolarlık bir anlaşma imzaladı. Aynı senaryonun Breaking Rust için de gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olurken, listeleri altüst eden bu başarı, müzik endüstrisinde ciddi bir değişime işaret ediyor.