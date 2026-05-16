‘Yapay zeka sesimi kullanamayacak’

Şarkıcı Ebru Yaşar
, yıllar sonra yeniden Harbiye Açıkhava sahnesine çıktı. Biletlerin günler öncesinden tükendiği gecede Yaşar; hit şarkıları, sahne şovları, özel tasarım kostümleriyle izleyenlere unutulmaz bir konser yaşattı. Yaşar, seyircisine unutulmaz bir gece yaşatmak istediğini belirterek "Bu devirde konser bileti almak artık insanlar için lüks. Buraya kadar gelen seyircime özenle hazırlanılmış, görsel dünyası güçlü bir konser sunmak istedim" diye konuştu. Yapay zekâ
projeleri hakkında da konuşan sanatçı, "Teknolojiye kayıtsız kalamayız ama sanatın ruhunun yapay zekâya teslim edilmesini doğru bulmuyorum" dedi.