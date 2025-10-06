Yapay zeka yönetmenliğindeki ilk film

İTALYAN film yapımcısı Andrea Iervolino, tümüyle bir yapay zekâ tarafından yönetilecek ilk sinema filmini duyurdu. Deadline'ın haberine göre, Iervolino'nun yeni projesi 'The Sweet Idleness' (Tatlı Tembellik), bir yapay zekâ yönetmen tarafından çekilecek. Film, insanlığın 'bolluk çağına' ulaştığı bir gelecekte geçiyor. Bu dünyada artık çalışmak bir gereklilik değil, sembolik bir ritüel hâline gelmiş durumdadır. Hollywood'da yapay zekâ tartışmaları büyürken, Iervolino, 'The Sweet Idleness'ın sinema tarihinde yeni bir sayfa açacağını savunuyor.