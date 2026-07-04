Yarışmadan bir milyon TL ile ayrıldı

Yarışma programı 'Var Mısın Yok Musun'un 15. bölümü, Esra Erol'un sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu. Programın yeni bölüm yarışmacısı 28 yaşındaki Mardinli İbrahim Örnek, kazanacağı büyük ödülle borçlarını kapatmayı hedefledi. 10 numaralı kutuyla yarışan İbrahim, ilk turlardan itibaren kutuları sayılardan çok insanların enerjilerine göre seçmesiyle dikkat çekti. Yarışma boyunca neşeli tavırlarıyla stüdyoya renk katan İbrahim, bir yandan da yaşadığı iflas sürecini ve yaklaşık 2 milyon TL'ye ulaşan borçlarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. 4. turda peş peşe iki adet 5 milyon TL'lik kutuyu açtıran İbrahim, büyük bir şok yaşadı. Bankanın 1 milyon 400 bin liralık rekor teklifini reddeden İbrahim, gecenin sonunda kendi kutusunu açtırıp 1 milyon TL kazandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!