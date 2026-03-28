Yaşaroğlu sanat galerisini ziyaret etti

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

TÜRK animasyon ve karikatür dünyasının tanınan isimlerinden, 'Süper 1 Takım: Varol Abi'nin Çizgi Film Makinesi' filminin yapımcısı Varol Yaşaroğlu, Nişantaşı'nda yer alan sanat galerisini ziyaret etti. Galeride sergilenen eserlerle ilgilenen Yaşaroğlu, farklı tekniklerle hazırlanmış tabloları uzun süre inceledi. Yaşaroğlu, ziyaret sırasında sanat danışmanı Arzu Gündoğdu'dan eserler ve sanatçılar hakkında bilgiler aldı. Renk kullanımı, anlatım dili ve eserlerin arka planına dair yapılan paylaşımlar eşliğinde gerçekleşen gezide, sanat ve animasyon arasındaki yaratıcı etkileşim de öne çıktı.