Yaşayamadığım lise hayatını dizide yaşıyorum

Kardelenler dizisi çok yoğun ve keyifli geçiyor. Genç oyuncu grubu olarak kısa sürede kaynaştık. Her Pazar birinin evinde toplanıp diziyi beraber izliyoruz. Güzel bir gelenek oldu.Hayatımda yaşamadığım bir liseyi yaşıyorum. Pantolon giyen, kaloriferin önünde oturup resim yapan içe kapanık bir kızdım. Gizem karakteri ise, daha dışa dönük, cesur ve hırçın. Babası okulun sahibi, o yüzden çok özgüvenli.Gizem aklına geleni söyleyen bir kız, ben öyle değilim. Onun o cesareti bende yok. Tutkulu ve deli seviyor. O tarafı bana benziyor.Barış Falay'la baba kız oynuyoruz. İnanılmaz bir duygu onunla çalışmak. Çok değerli biri. Yönlendirir, tavsiye verir. Şanslı hissediyorum kendimi.Küçükken keman ve piyano çaldım. Şarkı da söylerim. Sahneye girerken müzik dinlerim. Her karakterimin playlist'i vardır mesela. Beni sahneye hazırlar müzik. Gizem de 2000'lerdeki Britney Spears'ı dinliyordum.Boston'da konservatuvar okudum. 2017-2021 arasında oradaydım. 4 sene okudum 1 sene çalıştım. Sahne amirliği ve yapımcılık yaptım. Amerika'da oynadığım tarzı burada yapmamaya çalışıyorum. Orada çok mimik kullanılır. Arada yakalıyorum kendimi.Çalışma iznim bitince İstanbul'a geldim. Hayatımda ilk defa İstanbul'a 2022'de geldim. İstanbul'a taşınır taşınmaz Volkan Severcan'dan Vişne Bahçesi teklifi geldi. Sonra Cumhuriyete Doğru müzikalinde dansçı olarak yer aldım. Bir hafta içinde her şey değişti.Kuruluş Osman'da da rol aldım. Prenses rolünü oynadım. Kostümlere bayılmıştım. Ama ata binmek zorlayıcıydı. Daha önce düştüğüm için çekindiğim bir şeydi. Korkum vardı. Ata binerken de o korkum yansımıştı.Bir kız bir erkek ikizlerim var. 15 aylık oldular. Kıpır kıpırlar. Anne olmak çok zormuş. Dünyanın en güzel duygusu ama onlara bir şey olacak kaygısı var hep. Sürekli peşlerindeyim. Bu sene iş kabul etmedim, erken diye. Birini uyutuyorum diğeri uyanıyor.Evin her köşesinde kamera var, sürekli kameraya bakıyorum bir yere çıktığımda. Her şeyleriyle ben ilgileniyorum. 24 saat yetmiyor bana. Onlar yemek yemediği zaman oturup ağlıyorum.Biz de 5 kız kardeşiz, benim de ikizim var. Annemi çok iyi anlıyorum şimdi. Eşim çok yardımcı oluyor. Eşim Levent pilot, uçuşlarını takip ediyorum. Kaptan eşi olmak da kolay bir şey değil. Her uçuşta bir heyecan yaşıyoruz.Venüs ve Marsel isimleri. Kız olan Venüs bana, Marsel babasına benziyor.Işık Olur Gözlerin isimli 12 Şarkılık bir albüm yaptım. 1.5 seneye yayılan bir süreçti. Single yapılan dönemde albüm çıkarmak delilik tabi ki. Bu yolun yolcusu olmak zor. Slow şarkılar yapan bir kadınım. Annemin yazdığı bir şarkıyı da koydum albüme. Albümün en hareketli şarkısı da ona ait. Annemler 5 kardeşler. Beşi Bir Yerde diye müzik grupları vardı, 1990'ların başında. Çok güzel bir şarkı. Albüme de güzel bir enerji katmış oldu.Nostaljik ve romantik müziklere karşı bir eğilimim var. Hep bir tema ve sözlerin içinde derinlik var. İnsanlara da bu samimi geliyor sanırım. Benim başıma gelmiş şeyleri anlatıyorsun diyorlar. Geçmişe hepimizin özlemi var. Oradan yadigâr şarkıları takip etmeyi seviyorum. Kendimce o şarkılara bugünün ruhunu katarak yorumlaya çalışıyorum.Farklı hikâyeler içinde ortak duygular biriktiriyoruz. Dinleyen herkesi bir şekilde yakalayan bir albüm. Her şarkının teması var. Şarkı sözleri yerine o şarkıların bende uyandırdığı hisleri kaleme aldım. Sözlere artık her yerden ulaşılıyor zaten. 16 nisanda albümün ilk konserini vereceğim. Dinleyicilere özenerek yazdığım bu kitapçığı hediye edeceğim.Benim yakıtım dinleyiciden gelen mesajlar ve yorumlar. Bağ kurma konusunu önemsiyorum.6 senedir ısrarla kendi şarkılarımı yazıp söylüyorum. Bir yerlere ait olmak uyumlanmaya çalışmaktansa kendime ait dünya oluşturmaya çalışıyorum. Kendinden bir şey kattığın zaman fark yaratırsın.3 sezon Sidikli Kasabası'nda rol aldım. Nefes aldığım beslendiğim bir alan 2011'de ilk sahneye çıktığım müzikal de Sidikli Kasabası'ydı. Arada Damdaki Kemancı oldu. Her zaman hayatımda olmasını istediğim bir şey müzikal.Aslında oyunda hüzün de var kahkahada. Hayat gibi. Gamze'yle bir arkadaşımın doğum gününde tanıştık. Çok sevdim, aynı zamanda oyuncu yetiştiriyor, bir hoca. Farklı teknikleri de var, ilgimi çekmişti. Gamze beni aradı oyun metnini okur musun diye okudum. İkinci buluşmada tamam dedik, enerjilerimiz uyuştu.Oyunumuz Amsterdam'da geçiyor. Can Çelebi çok uzun süredir Hollanda'da yaşayan biri. Bu oyun pandemiden önce ilk Hollanda'da sahneye konmuş. Aynı zamanda psikoterapist. Oyun gerçek bir terapi izlediğini de takip ediyor.17 Mart'ta Kadıköy'deyiz. 19 Mart'ta Ataşehir'de 26 Mart'ta da Ayazağada'yız.Ben hep masanın altında büyüdüm. Çekingenmişim, sosyal fobi. Misafir geldiğinde masanın altına girermişim. Sonra bir açılmışım pir açılmışım. Nereden nereye geldik diyor annem. Severim konuşmayı. Ama kariyerimin ilk yıllarında çok panik olurdum, elim ayağım titrerdi. Yaşla beraber o kaygıları yönetebiliyorsun. Farkındalığın yükseliyor.Fransız Okulu'nda okudum. Sonra yurtdışında Medya İletişim okudum. 21 yaşında oyunculuk yapmaya başladım. Konservatuvar okumayı çok istedim ama o dönem popüler olmuş bir dizide oynuyordum. Zor kabul ediyorlardı konservatuvara, o yüzden o konservatif eğitimi dışarıdan tamamlamak adına çok çaba harcadım.Yemek yapmaya bayılırım. Benden beklemeyecek kadar ev işlerinde iyiyim. Kocam çok şanslı.Sessizim'de olduğu gibi bu Kayıp şarkısını da Çağatay Ulusoy ile birlikte yaptık. Müziğini beraber bulduk, sözler bana ait. Videolar çekip paylaşıyoruz. Güzel geri dönüşler alıyoruz.4 şarkılık mini bir albüm. 4 çok sevdiğim bir sayı. Numeroloji'de dönüşmek içe dönüşle alakalıymış. O yüzden 6 şarkım vardı, ikisini çıkardım. Artık danışıyorum yeni bir albüm çıkaracağı zaman.Albümle beraber dönüşebildiğimi hissettim. Artık içsel yolculuğa çıkabildiğimi, içimde birikenleri dökmem gerektiğini hissettim. Ürettiğim şarkıların da bir kitlesi olduğunu görünce daha çok üretmeye çalışıyorum.Şarkılarımı hep 15 dakikada yazıyorum derim. Duygusu 1 sene ama. Melodisi 15 dakika. Süreç çok uzun. Bu şarkıların hepsi 6 ay bir senelik şarkılar. Basit en güzeldir. Daha fazlasını aradığımız zaman karışır olay, iyiyi bulamayız çünkü.Siyaset Bilimi okudum ama sanatla uğraşmak hayalimdi. Tiyatro eğitimi aldım, sinemadan çok sahneye çıkmak istiyorum. Tiyatronun bana başka vizyon katacağını düşünüyorum. Müzik tarafım olmasaydı en az 3 dizi daha yapmıştım ekranda olayım diye. Müzik sanat tarafımı doyuruyor şimdilik.Terapi adlı oyun İki kadının dayanışarak özgürleşmesi. İki farklı sosyoekonomik gruptan iki kadın, birbirlerini bir yerden sonra anlıyorlar. Çünkü dertleri evrensel. Tatlılıkla anlatıyoruz, katmanlı bir oyun.Begüm'ün enerjisi bana geçti. Hocalık tarafımdan bakıp algıladım. Birlikte çok iyi olabileceğimizi düşündüm, yanılmamışım.Oyunun yönetmeni Yunus Emre Bozdoğan ile oyunun yazarı Can Çelebi ikisi de sınıf arkadaşım. 39 yıl sonra bir araya gelip bu işi yaptık. Gamze senin sesini duyarak bir oyun yazdım bakar mısın dedi Can, o oyunlar arasından seçtiğim oyun Terapi. Begüm'ü gözüme kestirdim ve oyunu hayata geçirdik.İzleyenlerden de kendi hayatından bir şeyler buluyor. Kadın oyunu gibi gözüküyor ama bana çok dokundu diye yorum yapan bir erkek seyircimiz oldu.