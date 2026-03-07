Yasemin Sakallıoğlu’ndan duygusal veda

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, kapalı gişe oynadığı 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?'in son gösterisini önceki gün Bostancı'da sahneledi.
Gösteri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Sakallıoğlu, "Türkiye'deki son gösterimizi yapıyoruz. İlk gösteride kırmızı giymiştim son gösteriyi de aynı renk kostümle bitirmek istedim. Hatta uğurum olan ayakkabıları da giydim" dedi. Yeni çalışmalarından da bahseden komedyen, şöyle konuştu: "Komedi-dram türünde bir film yazıyorum. Hayat gibi biraz. Hem ağlıyorsun hem gülüyorsun, her şey var içinde. Bu hikayede ben oynayacağım."