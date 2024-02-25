Yasmin babasını öldürenin annesi olduğunu öğrendi!

ATV'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. 118'inci bölümde, Cansu ve annesinin gelişi Aybike ve Oğulcan'ı şoke ederken evde de huzur kalmaz. Ancak durumdan şüphelenen ikili, gerçek kardeşleri olup olmadıklarını öğrenmek için DNA testi yaptırırlar. Ömer ise Asiye'nin yokluğunda Emel'e sahip çıkmaya ve evi geçindirmeye çalışır. Emel'in okul gezisinden mahrum kalmaması için okuldaki öğrencilerle yarışmaya katılırlar. Oradan kazandıkları para ile Emel'i okul gezisine gönderir. Tolga'dan şüphelenen Yasmin, bilgisayarını alır. Ayaz'ın yardımı ile Tolga'nın sildiği videoyu bulur ve babasını annesinin öldürdüğünü öğrenir. Akif ise Süreyya ile baş başa yemek planlar. Ancak Süreyya, hem kendini hem Nebahat'i idare etmesine kızar ve o akşam çektikleri samimi fotoğrafı Nebahat'e gönderir.