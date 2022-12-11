Şarkıcı Öykü Gürman: Yaza düğünümüz var

Şarkıcı-oyuncu Öykü Gürman, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Gazatecilere 2022 yılının değerlendirmesini yapan şarkıcı "Benim için çok iyi bir seneydi. Hem oyunculuk anlamında hem de müzik anlamında önemli projeler yaptım. Bir de tabii nişanlandım" dedi. Gürman, "Nişanlınız Fatih İçmeli ile ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna "Bu yaz İstanbul'da evlenmeyi düşünüyoruz. Daha tam tarih belli değil, konser ve iş durumuna göre ayarlayacağız" diye cevap verdi. Müzik çalışmalarından da bahseden Gürman, "2023 senesinde hem 2 tane yeni şarkı, hem de arabesk albüm yapacağım" diye konuştu.GÜRMAN, gazetecilerin soruları üzerine estetik operasyonlar hakkındaki düşüncelerini de açıkladı: "Estetik her kadını ilgilendiren bir durum. Ben de arada ufak dokunuşlar yaptırıyorum, vitaminler alıyorum, botoks yaptırıyorum ama büyük işlemler değil bunlar. Yıllardır doğal olmayı tercih ettim. Dönem dizisinde oynarken kaşımı çattığımda buruşmazsam olmaz. Kızdığınızda, sinirlendiğinizde oraların oynaması gerekiyor. Oyunculuk yaptığım için doğal bırakıyorum. Sahne açısından bakarsak ise görsel şovlar için estetik bir görüntü her zaman olmalı. Bütün hanımlara da çok yakıştırıyorum."