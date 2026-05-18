Ünlü şarkıcı ve besteci Ersay Üner, geçtiğimiz akşam Bostancı'da sahne aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Üner, çok heyecanlı olduğunu söyledi: "Yıllarca bu sahnede müzisyen olarak çok kişiyle çalıştım, çok kişiye eşlik ettim. Çok acayip konserler yaşadık. Şimdi ben şarkı söyleyerek bu sahnedeyim ve bugün burası ağzına kadar dolu. Gururlu ve mutluyum." Geçtiğimiz günlerde yeni albümü 'Ruh Hassası'nı çıkaran sanatçı bir soru üzerine; "Bu şarkılar birine yazıldı desem olmaz, birine yazılmadı desem olmaz. Benim bir dünyam var, böyle güzel bir dünyam var. Yazana da yazdırana da şükürler olsun" diye konuştu.