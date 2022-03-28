Gökberk Demirci evlilik teklifi ettiği sevgilisi Özge Yağız ile ayrıldı! Duygusal veda...

Oyuncu çift Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin "Yemin" dizisi ile başlayan aşkları, yıllara dayanan ilişkiye dönmüştü. İkilinin sosyal medyada takipçileriyle paylaştığı pozlar göz kamaştırırken, nazar duaları okutan cinstendi.
Son olarak, geçtiğimiz yaz tatil yerinde sevgilisine evlenme teklifi eden Demirci, "Evet" yanıtını almış, güzel oyuncu Özge Yağız ile evlilik yoluna adım atmışlardı.
Ancak şimdilerde "Baba" dizisinde rol almaya başlayan Özge Yağız, Demirci ile ilişkilerinde beklenmedik bir hamle yaptı.
Yağız'ın son hamlesi sevenlerini şaşkına çevirirken, sevgilisi Gökberk Demirci'nin karşılık vermemesi şaşırttı.
AYRILDILAR!
İddiaya göre, dizi setindeki yoğunluğu hayatına taşıyan Özge Yağız, sevgilisine vakit ayıramadı.
İkili arasını açan bu yoğunluk, Yağız'a beklenmedik hamleyi yaptırdı.
Ünlü oyuncu Özge Yağız, sosyal medya hesabından sevgilisi Demirci ile olan fotoğraflarını kaldırdı.
Oyuncu Gökberk Demirci'nin sevgilisiyle fotoğraflarını kaldırmaması ise dikkat çekti.