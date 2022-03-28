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Giriş Tarihi: 28.3.2022 12:53 Son Güncelleme: 28.3.2022 13:00

Gökberk Demirci evlilik teklifi ettiği sevgilisi Özge Yağız ile ayrıldı! Duygusal veda...

Dizi aşkı gerçek olan Özge Yağız ile Gökberk Demirci, uzun süredir birliktelik yaşıyordu. Yemin dizisinin başrolü Gökberk Demirci, geçen yıl sevgilisi Özge Yağız'a evlilik teklifi etmişti ve "evet" yanıtını almıştı. Ancak "Baba" dizisiyle ekranlarda boy gösteren Özge Yağız, geçen günlerde "evlilik düşünmüyorum" deyince kafaları karıştırmıştı. Son olarak gözde çiftten kötü haber geldi, Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin ilişkilerini bitirdiği öğrenildi! İşte tüm detaylar...

Gökberk Demirci evlilik teklifi ettiği sevgilisi Özge Yağız ile ayrıldı! Duygusal veda...

Oyuncu çift Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin "Yemin" dizisi ile başlayan aşkları, yıllara dayanan ilişkiye dönmüştü. İkilinin sosyal medyada takipçileriyle paylaştığı pozlar göz kamaştırırken, nazar duaları okutan cinstendi.

Son olarak, geçtiğimiz yaz tatil yerinde sevgilisine evlenme teklifi eden Demirci, "Evet" yanıtını almış, güzel oyuncu Özge Yağız ile evlilik yoluna adım atmışlardı.

Evlilik teklifinin ardından söz veya nişan töreni yapmayan çift, bu yaz tüm işlemleri hayata geçirecekti.

Ancak şimdilerde "Baba" dizisinde rol almaya başlayan Özge Yağız, Demirci ile ilişkilerinde beklenmedik bir hamle yaptı.

Yağız'ın son hamlesi sevenlerini şaşkına çevirirken, sevgilisi Gökberk Demirci'nin karşılık vermemesi şaşırttı.

AYRILDILAR!

İddiaya göre, dizi setindeki yoğunluğu hayatına taşıyan Özge Yağız, sevgilisine vakit ayıramadı.

İkili arasını açan bu yoğunluk, Yağız'a beklenmedik hamleyi yaptırdı.

Ünlü oyuncu Özge Yağız, sosyal medya hesabından sevgilisi Demirci ile olan fotoğraflarını kaldırdı.

Oyuncu Gökberk Demirci'nin sevgilisiyle fotoğraflarını kaldırmaması ise dikkat çekti.

Ayrıca ayrılık sonrası Gökberk Demirci, sevgilisinin son paylaşımına, "Seni her zaman çok seveceğim" mesajını not düştü. Yağız ise bu yorumdan sonra gönderisini yorumlara kapattı.

Gözde çiftin hayranları ise Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin barışacağına inanıyor...

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Gökberk Demirci evlilik teklifi ettiği sevgilisi Özge Yağız ile ayrıldı! Duygusal veda...
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