Yeni albümün ilk şarkısını tanıttı

POP müziğin güçlü seslerinden Sıla, sekizinci stüdyo albümünün kapısını "Evvel Ezel" şarkısıyla araladı. Sözleri Sıla'ya; müziği ise Sıla ve Efe Bahadıra ait olan parçanın tanıtımı önceki akşam Zincirlikuyu'daki bir mekanda yapıldı. Geceye oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile katılan Sıla, şarkı ve klibinin yanı sıra gecedeki kıyafetiyle de davetlilerden tam not aldı. Sıla, "Sekizinci albümüm 'Kafa Yüksek Kalp Kırık'ın ilk şarkısı Evvel Ezel'i sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuorum" dedi.