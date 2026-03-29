Yeni bir iş geliyor

OYUNCU Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zincirlikuyu'daki bir AVM'de aracına doğru yürüdüğü sırada görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Küçükköse, "Arkadaşlarımla yemek yedik. Yeni projeler var, okuyorum. Sürpriz bir işle seyirciyle buluşacağım" diyerek heyecanını dile getirdi. Muhabirlerin "Kış tatili yapabildiniz mi?" sorusuna ise samimi bir yanıt veren oyuncu, "Yaptım ama ben yaz insanıyım. Şu an havalar biraz esiyor ama yaza az kaldı. Ege tarafında bol bol görüşürüz umarım" ifadelerini kullandı. Yatırım sorularına temkinli yaklaşan Küçükköse, "Bunlar özel şeyler, ama herkesin olduğu gibi benim de yatırımlarım var" diyerek uzaklaştı.