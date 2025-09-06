Haberler Günaydın Haberleri Yeni komşuları topçular ve popçular
Giriş Tarihi: 7.9.2025

Yeni komşuları topçular ve popçular

Yasemin Ergene, eşi İzzet Özilhan’la boşanmasının ardından yıllardır Sarıyer’de oturduğu Boğaz manzaralı villaya veda etmeye hazırlanıyor. Ergene, iki çocuğuyla artık sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı Beykoz’daki lüks siteye taşınıyor

KİRASI 825 BİN LİRA
Yasemin-İzzet Özilhan çifti geçen hafta tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığın ardından Yasemin Ergene kendisine yeni bir hayat kurmak için kolları sıvadı.

Sosyetik oyuncu, Beykoz'da lüks bir villa kiraladı. Villa için Ergene'nin aylık 20 bin dolar (yaklaşık 825 bin lira) ödeyeceği öğrenildi.

ÜNLÜLERİN GÖZDES
Yasemin Ergene'nin çocuklarıyla birlikte yaşayacağı evin kirasını ise boşandığı eşinin ödeyeceği iddia edildi.

Ergene'nin tercih ettiği lüks sitede, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Emre Altuğ, Mehmet Topal, Demet Akalın ve Dilan Çıtak gibi ünlü isimler oturuyor.

