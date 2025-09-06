Yeni komşuları topçular ve popçular

KİRASI 825 BİN LİRA

Yasemin-İzzet Özilhan çifti geçen hafta tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılığın ardından Yasemin Ergene kendisine yeni bir hayat kurmak için kolları sıvadı.

Sosyetik oyuncu, Beykoz'da lüks bir villa kiraladı. Villa için Ergene'nin aylık 20 bin dolar (yaklaşık 825 bin lira) ödeyeceği öğrenildi.

ÜNLÜLERİN GÖZDES

Yasemin Ergene'nin çocuklarıyla birlikte yaşayacağı evin kirasını ise boşandığı eşinin ödeyeceği iddia edildi.

Ergene'nin tercih ettiği lüks sitede, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Emre Altuğ, Mehmet Topal, Demet Akalın ve Dilan Çıtak gibi ünlü isimler oturuyor.