'Yeni neslin zekasına yetişmek mümkün değil'
Giriş Tarihi: 11.04.2026

5 yaşında Elif Özüm adında bir kızı olan Merve Özbey, “Kızım artık asistanım gibi oldu. Bana ayakkabılar, kıyafetler gösteriyor. Yeni neslin zekasına yetişmek mümkün değil.” dedi.

  • ABONE OL

Pop müziğin sevilen sesi Merve Özbey, Bostancı konserinin hazırlıkları sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özbey, "Ben çok kamera önünde biri değilim. İşten işe denk geliyoruz sizinle.

Bugün de yeni planlanan konserimiz için ilk provamızı gerçekleştiriyoruz, inşallah misafirlerimiz de beğenirler" dedi. Kızı Elif hakkında da konuşan şarkıcı, "Beni asiste etmeye çalışıyor. Ayakkabılar ve kıyafetler gösteriyor. Yeni neslin zekasına yetişmek mümkün değil. Bir gün aynı frekansta buluşacağız, şimdilik yetişmeye çalışıyoruz" diyerek gülümsedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Yeni neslin zekasına yetişmek mümkün değil’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz