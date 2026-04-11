Pop müziğin sevilen sesi Merve Özbey, Bostancı konserinin hazırlıkları sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özbey, "Ben çok kamera önünde biri değilim. İşten işe denk geliyoruz sizinle.

Bugün de yeni planlanan konserimiz için ilk provamızı gerçekleştiriyoruz, inşallah misafirlerimiz de beğenirler" dedi. Kızı Elif hakkında da konuşan şarkıcı, "Beni asiste etmeye çalışıyor. Ayakkabılar ve kıyafetler gösteriyor. Yeni neslin zekasına yetişmek mümkün değil. Bir gün aynı frekansta buluşacağız, şimdilik yetişmeye çalışıyoruz" diyerek gülümsedi.