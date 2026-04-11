Yeni şarkısı ruhunu İzmir efelerinden aldı

Şarkıcı Tuğba Özerk, yeni albümünün ilk habercisi olan 'Efe' adlı teklisini dinleyiciyle buluşturdu. Yıl sonunda yayınlanması planlanan albümün öncüsü niteliğindeki bu parça, sanatçının müzikal yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Söz ve bestesi Murat Güneş imzasını taşıyan şarkı, adını ve ruhunu İzmir'in efelerinden alıyor. Şarkı; Ege'nin kendine has duruşunu, cesaretini ve onurlu tavrını modern bir anlatımla bugüne taşıyarak, yöresel bir ruhu çağdaş bir müzikal dille buluşturuyor.