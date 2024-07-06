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Giriş Tarihi: 7.7.2024

Yeni yaşa yeni Aslı sürprizi

Yeni yaşa yeni Aslı sürprizi
Savaş Fatin Yurtsever, 46'ncı yaş gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte önceki gün kutladı. Ailesi ve sevdiklerine zaman ayırmak ve hayatı kaçırmamak için geçen hafta itibariyle yaptığı televizyon programından ayrıldığını açıklayan Aslı Hünel, eşi Savaş Fatin Yurtsever'e bir restoranda sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Aile dostları işadamı Yalçın Şahin, eşi Gül Şahin, ağabeyi Saruhan Hünel'in de katıldığı doğum günü etkinliğinde renkli görüntüler oluştu. Hünel, yeni imajı için "Eşime yaş gününde farklı bir şey yapmak istedim ve imajımı yenileyerek ona yeni bir Aslı ile sürpriz yaptım" dedi.
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Yeni yaşa yeni Aslı sürprizi
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