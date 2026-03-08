Yeni yerli çizgi dizi Akika ve Sahara ilk bölümüyle Minika’da
Minika ekranlarının yeni yerli yapımı Akika ve Sahara, 610 yılında Mekke'de yaşayan iki kardeşin gözünden şekillenen anlamlı bir yolculuğu anlatıyor. Hz. Muhammed (S.A.V)'in güzel ahlakı ve insanlara yaklaşımı, kardeşlerin hayatlarında yol gösterici olurken; Akika ve Sahara, her karşılaşmada Peygamberimizin adaletini, iyiliğini, merhametini ve nezaketi kendi hayatlarına taşımaya çalışıyor. Çizgi dizi, yakında ilk bölümüyle MinikaÇOCUK ve MinikaGO ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
