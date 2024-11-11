Yeniden sahnede

AKM sahnesinde Gioachino Rossini'nin müziği ve Cesare della Valle'nin librettosu ile Türklerle ilgili operalar içindeki en önemli yapıtlardan biri sayılan 'II. Mehmet' operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Rossini'nin en iddialı operası olarak değerlendirilen eser, 28 Kasım, 30 Kasım, 21 Aralık ve 25 Aralık tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Prömiyeri 3 Aralık 1820 tarihinde Napoli'deki Teatro di San Carlo'da gerçekleşen iki perdelik opera, Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı olan, İstanbul'un fatihi Sultan II. Mehmet'in Venedik Cumhuriyeti hâkimiyetindeki Eğriboz Adası'nın kuşatması (1470) sırasında âşık olduğu Anna'nın hikâyesini konu alıyor. Gerçek kimliğini bilmeden Fatih Sultan Mehmet'e âşık olan Venedikli Anna, babasına ve ülkesine olan sadakati ile Türk Sultanı Mehmet'e olan aşkı arasında bir seçim yapmak zorundadır.