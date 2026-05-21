Yeraltı dünyasına savaş açtı

Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. on altıncı bölümüyle de nefesleri keserken, reytingin zirvesinde yer aldı. A.B.İ. on altıncı bölümüyle, Tüm Kişiler'de yüzde 6,14 izlenme oranı ve yüzde 19,53 izlenme payı, 20+ABC1'deyüzde 5,39 izlenme oranı ve yüzde 17,61 izlenme payı elde ederek yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı. Tahir Hancıoğlu'nun cenazesi, yalnızca bir vedaya değil, aile içinde yıllardır biriken öfke ve hesaplaşmaların da açığa çıkmasına sahne oldu. Cenazede yaşanan beklenmedik bir çıkış herkesi sarsarken, ortaya çıkan tehdit dolu mezar taşları Hancıoğlu ailesine açık bir gözdağı verdi. Doğan, ailesini hedef alan bu görünmez düşmana karşı savaş açarken, artık hayatında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anladı. Ardından Doğan, ailesini koruyabilmek için yeraltı dünyasının tehlikeli isimlerine karşı açık bir hamle yaptı. Attığı bu adım, tarafları geri dönüşü olmayan bir çatışmanın içine sürükledi. Karşısındaki karanlık dünyanın kurallarını öğrenmeye başlayan Doğan, ilk kez kendi sınırlarını aşmak zorunda kaldı.

