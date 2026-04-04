Yıldızlar İstanbul’da konser fırtınası estirecek

İstanbul'un müzik sahnesi dünya vitrinine taşındı. Go Türkiye tarafından başlatılan 'What's On' stratejisi kapsamında, şehrin konser ve etkinlik takvimi dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiye ulaştırılıyor. Bu kapsamda Sónar İstanbul ile başlayan, Mayıs ayında 'The Music of Hans Zimmer & Others' ile devam eden programda, aynı ay içerisinde düzenlenecek Andrea Bocelli 30th Anniversary World Tour: Romanza ve Kanye West (Ye) Concert 'Ye Live in İstanbul' öne çıkıyor. Haziranda Chris Isaak Concert ve Maher Zain Concert gibi performanslar farklı müzik türlerini İstanbul'da buluşturuyor. Yılın ilerleyen dönemlerinde ise The Black Keys Paches'n Kream World Tour '26 ve Blue konseri var.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!