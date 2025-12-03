Yıldızların gecesinde Verstappen zaferi

Doha'da gerçekleştirilen Katar F1 yarışı; Formula 1 pisti kadar tribünlerdeki yıldızlarla da adından söz ettiren bir gösteriye dönüştü. Visit Qatar'ın davetlisi olarak izlediğim Katar Grand Prix, sporun ötesine taşan güçlü bir popüler kültür vitrini sundu.

Tribünlerde ve garaj turlarında görülen isimlerin başında David Beckham geliyordu. Beckham'ın yanında spor dünyasından bir başka tanıdık daha vardı: Novak Djokovic. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun takımlarla yakın temas içinde olması da spor dünyasında dikkat çekti.



TÜRK OYUNCULARA BÜYÜK İLGİ

Yarışı izleyenler arasında yer alan Furkan Andıç ve Demet Özdemir, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Yarış haftasında sahne alan Metallica üyeleri de Doha'daki etkinliklere katılan ünlüler arasındaydı.

BECHKAM TEBRİK ETTİ

Yarış başladığında, Max Verstappen'in baştan sona sergilediği hatasız ritim, nefes kesti. Ünlü isimlerin yarış boyunca gözlerini ayırmadan pisti takip ettiği görüldü. Yarışın galibi de Verstappen oldu. Verstappen kupayı kaldırırken patlayan havai fişekler, geceyi şölene çevirdi.

Beckham'ın tebrik anı, Metallica üyelerinin kulisteki enerjisi ve Infantino'nun podyum heyecanını yerinde izlemesi gecenin sembol kareleri oldu. Yarış yalnızca sezonun önemli F1 duraklarından biri değil; spor, müzik ve pop kültürün bir araya geldiği bir gece olarak akıllara kazındı.



VIP ALAN KIRMIZI HALIYA DÖNÜŞTÜ

Yarış başlamadan önce paddock bölgesinde dolaşan ünlülerin enerjisi, gecenin temposunu da yükseltti. VIP alan, kırmızı halıya dönmüş gibiydi. Her adımda başka ünlü bir isim, kameraya poz veren başka bir yıldız vardı.

David Beckham'ın arka arkaya verdiği selamlar, Infantino'nun takımlarla fotoğraf çektirdiği anlar ve Metallica üyelerinin rock sahnesinden piste geçişi, sosyal medyada en çok paylaşılan kareler arasına girdi.