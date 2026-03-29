Yıldızların lüks çanta savaşı

BÜYÜK VE İŞLEVSEL

İlkbahara adım atmamızla birlikte lüks markaların yeni koleksiyonlarına dair reklamları ve tanıtımları da daha çok görmeye başladık. Bu haftanın en çok konuşulan konusu Ünlü oyuncu Margot Robbie'nin yer aldığı Chanel reklamı oldu. Chanel 25 çantanın reklam videosunda, Robbie bundan tam 25 yıl önce yayınlanan ikonik Kylie Minogue klibini yeniden canlandırdı. Come Into My World şarkısının Michel Gondry tarafından yönetilen klibinde, Robbie Paris sokaklarında bir döngü içinde yürüyor. Klipte Kylie Minogue'un da kısa bir süre yer alması, şarkının nostaljik havası ve çantaların kullanışlı ve günlük hayata uyumlu formu bir anda en çok konuşulan konu oldu. Bu kliple birlikte aslına bakarsanız büyük ve kullanışlı çantaların yeniden hayatımıza girmesini de kutluyoruz. Chanel'in kreatif direktörü Matthieu Blazy'nin getirdiği büyük çanta fikri, işlevsellikle gösterişi aynı anda taşıyor. Chanel doğal olarak bu trendin tek takipçisi değil, Celine, Altuzarra ve Toteme gibi markalar da neredeyse bir dizüstü bilgisayar, bir çift ayakkabı ve gün boyu ihtiyaç duyulacak her şeyi taşıyabilecek kadar geniş, köşeli büyük çantaları bu sezon piyasaya çıkarıyor.

İÇİ DIŞI BİR

Ağzını sıkı sıkıya kapattığınız çantaları bir yana bırakın. Bu sezon ağzı açık, içini dışını gösteren yani tam da kapanmayan çantalar çok popüler. Çanta sıkıca kapanmıyor, kemerleri son deliğine kadar çekilmiyor, kapağı tam oturmuyor. Doğal olarak bu çantalarla biraz aceleyle evden çıkılmış gibi haliniz oluyor. Aslına bakarsanız günlük koşturmanız içinde çantalarımız çoğu zaman tam olarak böyle duruyor ve lüks moda markaları tam olarak bizlerden ilham alıyor bu durumda. Nicole Kidman'ın marka yüzü olduğu Balenciaga'nın Rodeo'su bu hissi en net veren modellerden biri. Fendi'nin daha yumuşak omuz çantalarında da aynı rahatlık duygusu var. Bu trendi en şık şekilde uygulayan markalardan bir diğeri de Loewe. Eskiden lüks, kusursuz ve lekesiz görünmekle ilişkilendirilirdi; şimdi ise biraz da rahatlıkla, hatta hafif dağınıklıkla ilgili.

ZİNCİRLERE SARILMAK

Bir süredir çantalarda metal geri çekilmiş, saplar daha sadeleşmiş, tokalar küçülmüş, çantalar neredeyse sessizleşmişti. Bu sezon o sessizlik kırılıyor. Zincir saplar yeniden görünür hale geliyor ve çantaya anında başka bir hava katıyor. Dakota Johnson'lı Valentino reklamı hepimizin akıllarına kazındı. Markanın Panthea modeli çantalarının reklam yüzü olan Johnson'ın ardından Hollywood birçok ünlü isminde bu iddialı modeli görmeye başladık. Rihanna ve Anne Hathaway de bu model çantayı taşımaya başladıktan sonra model sezonun yeni it-bag'leri arasına girdi. Ferragamo da yine zincirlerle zenginleştirilmiş çantalarla dikkat çekiyor. Zincirin modaya geri dönüşü biraz da bununla ilgili: küçük bir ayrıntı, ama bütün silüeti etkiliyor.

ORİGAMİ GİBİYİZ

Bu sezonun en ilginç çantaları arasında, biçimiyle dikkat çeken modeller var. Özellikle katlanmış gibi duran, içe kıvrılan, tek parça deriden origami gibi şekillendirilmiş formlar çoğalıyor. Burada mesele süs değil; doğrudan yapının kendisi. Jonathan Anderson'ın yıllardır sevdiği katlı, kırıklı, heykelsi yaklaşım bu sezon yeniden etkili. Dior'da görülen yeni çanta çizgileri de aynı şekilde kıvrım, kat ve net hatlar üzerinden ilerliyor. Marka ile yakın işbirliği içinde olan ünlü isimler doğal olarak bu çantayı kullanarak, ilk 'reklamını' yapan isimler arasında. Blackpink'ten Jisoo, Greta Lee ve Jennifer Lawrence bu modeli ilk taşıyan isimler arasında yer aldı. Loewe'nin Puzzle mirası zaten bu dilin en güçlü örneklerinden biri. Prada'nın ön yüzünde kat izi taşıyan, sanki çanta kendi içine kapanıyormuş hissi veren modelleri de bu eğilimi destekliyor. Bu yüzden origami etkili çantalar bu sezonun en akılda kalıcı formlarından biri.

KESELER İÇİNDE

Büyük çantalar kadar belirgin olmasa da sezonun daha zarif tarafını küçük, elde taşınan kese formları oluşturuyor. Bu çantalar ne tam anlamıyla gece çantası ne de gündüz çantası. Daha çok, görünümün tonunu hafifçe değiştiren, yumuşak ama etkili parçalar. Prada'nın ince saplı, büzgülü küçük keseleri bu çizginin en belirgin örneklerinden. Loewe'nin Flamenco'su zaten bu aileye ait ve çoktan pek çok satış platformunda tükenmiş durumda. Valentino, Celine ve Miu Miu'da da benzer biçimde, avuç içinde taşınan ya da bileğe dolanan daha hafif çantalar görüyoruz. Kışın sert ve ağır katmanlarından çıkan bir gardırop için bu modeller çok anlamlı; çünkü daha havalı, daha hafif ve daha serbest bir giyinme hissine eşlik ediyorlar.



FİLM GALASI İÇİN BÖYLE GİYİNİLİR

Film galalarında başrol oyuncularının nasıl giyinmesi gerektiği konusu hep çok konuşulur. Son dönemde bu konunun en iddialı isimlerinden biri kesinlikle ABD'li oyuncu Zendaya... Nisan ayında ABD'de vizyona girecek olan The Drama'da Robert Pattinson ile başrolleri paylaşan Zendaya, gala etkinliklerinde mükemmel kombinlerle yine modaseverleri büyüledi. Bir yandan sevgilisi Tom Holland ile gizlice evlendiği dedikoduları varken parmağında alyansıyla galalara katılan Zendaya, her etkinlikte büyüleyici bir düğün stili kombini giyiyor. Geçtiğimiz günlerde kırmızı halıya Cate Blanchett için tasarlanmış bir Giorgio Armani Privé elbisesi giyen Zendaya büyüleyici görünüyordu. Zendaya, geçtiğimiz günlerde 2015 yılında Oscar ödül töreninde giydiği özel tasarım beyaz bir Vivienne Westwood elbise giymişti.