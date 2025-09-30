Yıldızların sağlık sırrı: Hacamat

BİRÇOK FAYDASI VAR

Son dönemin yükselen tamamlayıcı ve geleneksel tedavi yöntemi hacamat! Pek çok kişi ciltteki kan akışını hızlandırma, iltihapları azaltma ve toksinleri vücuttan uzaklaştırmanın yanı sıra sırt ve boyun ağrısı, astım ve solunum yolu problemleri, migren, tansiyon, alerji ve öksürük gibi hastalıkların tedavisi için bu uygulamaya başvuruyor.

HERKES YAPTIRIYOR

Aralarında Dwayne Johnson, Karim Benzema, Gwyneth Paltrow ve Jennifer Aniston gibi isimlerin de bulunduğu pek çok ünlü bu tedaviye yöneldi. Hacamat yaptıran ünlülerden birinin de Hakan Çalhanoğlu olduğu ortaya çıktı. Milli takım kaptanının, eşi Sinem Hanım ile geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek hacamat yaptırdığı öğrenildi.



UZMANLAR NE DİYOR?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hamza Sucuoğlu: "Hacamatın birçok faydası var. Hastada kanama bozukluğu yoksa, kan sulandırıcı ilaç kullanmıyorsa ilgili hacamat bölgesinde bir enfeksiyon bulgusu yoksa hacamat yapılabilir. Bu işlem, gebelere yapılmaz. Hacamat yapılmadan 24 saat önce hayvansal gıda tüketilmemesi ve cinsel perhiz istenir.

Hijyenik olmayan yerde ve işin eğitimini almamış kişiler tarafından yapılırsa istenmeyen sonuçlar doğabilir. Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları yönetmelikleri var. Tıp doktorlarına GETAT eğitimleri verildi. Hacamat eğitim sertifikasına sahip yetkin hekimler yetiştirildi. Hacamat, GETAT sertifikalı hekimlere yaptırılmalı. Tıp hekimi olmayan kişilere yaptırılmamalıdır."