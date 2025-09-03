Yıllardır saklanan sır açığa çıktı!

atv'nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz ilk bölümüyle ekrana geldi. Merakla beklenen dizi, dün akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Peki ilk bölümde neler yaşandı? Seferden dönen Azil, teknesindeki yasadışı mallara göz yummayınca, Mehmet Maçari'nin baş düşmanı oldu. Tesadüfen tanıştığı hem güzel hem de iyi kalpli olan Güneş'e ilk görüşte aşık olan Azil, hiç beklemediği anda karşısında babasını buldu.

Yıllar sonra Öksüz olmadığını öğrenen Azil, çok güçlü bir aile olan Osman Maçari'nin oğlu çıktı. Ölümcül hastalığa yakalanan Osman Maçari'nin son arzusu oğluna sahip çıkmaktı. Hapisten yeni çıkan ve kendini babasının veliahdı olarak gören Mehmet'in koltuğu Azil'e kaptırmaya hiç niyeti yoktu. Ailesine yıllardır sakladığı bu sırrı açıklayan Osman'ın ise tavrı netti. Azil'i istemeyen karşısında onu bulacaktı. Ancak tehlikeyi büyümeden çözmeye kararlı olan Mehmet, Azil'in teknesine bomba koydu. Azil ve süt annesi bu hain saldırı karşısında gafil avlandı. Kalbini Rize'de bırakan Güneş ise İstanbul'a geri döndü.