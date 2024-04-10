Yüksek sesli partilere 1 yıl hapis istendi

Aşçıoğlu İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cenk Aşçıoğlu; kadın doğum uzmanı Prof. Dr. Semra Kahraman (68) ve kendisi gibi doktor olan eşi Süleyman Sıtkı Kahraman'ın (66) Beşiktaş'da yaşadıkları 3 katlı müstakil evlerinin yanında bulunan apartmana 2022'de taşındı. Aşçıoğlu'nun evde yüksek sesle dinlediği müzik her geçen gün artınca, çift rahatsızlıklarını komşularıyla paylaştı. İddiaya göre Aşçıoğlu bu uyarılara rağmen yüksek sesle dinlediği müziklere, kalabalık gruplara sabahlara kadar verdiği partileri de ekledi. Aşçıoğlu'nun duruma kayıtsız kalması üzerine doktor çift, durumu polise bildirip şikayetçi oldu.Doktor Süleyman Kahraman şikayetinde, Cenk Aşçıoğlu'nun çıkardığı müzik seslerini 1 ay boyunca sineye çektiklerini, eşi ile çalıştıklarını ve sesten rahatsız olduklarını söylediklerini belirtti. Aşçıoğlu'nun umursamaz bir tavır takındığını ifade eden Kahraman; avukatı aracılığıyla savcılığa verdiği dilekçede, bu durumun her geçen gün çekilmez bir hal aldığına vurgu yaparak, "Adeta evi gece kulübü olarak kullanmaktadır. Defalarca hem ben hem eşim şikayetçi oldu. Ne yazık ki şikayetler şüphelide olumlu bir karşılık bulmadı. Aksine şüpheli, verdiği partilerin sıklığını ve dozunu arttırmıştır" dedi.Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ilk etapta uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ancak tarafların gerçekleştirdikleri uzlaşma görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmadı. Tekrar ele alınan dosya sonucunda savcılık, Cenk Aşçıoğlu hakkında "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.Aşçıoğlu ise emniyette verdiği ifadede, kendisini şöyle savundu: "Suçlamaların tamamı asılsız ve dayanaksızdır. Müzik dinlerken insanların rahatsız olmamasına hep özen gösterdim. Nitekim insanların müzik seslerinden rahatsız olmaması için gerekli tamir, bakım ve tadilat işlemleri de çalışanlar tarafından yapılmıştır. Talep edilmesi durumunda buna ilişkin bilgi ve evraklar fotoğraflar ile birlikte sunulacaktır. Beni bu duruma düşürmüş olması nedeniyle kendileri hakkında hukuki ve cezai yollara başvuru hakkım saklıdır."