‘Yumurtalarımı dondurdum, anne olmak istiyorum’

Şarkıcı Yasemin Yürük, aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. "Bu sene 40 yaşıma giriyorum. Yaş kemale erdi, vardır beni de bulacak bir insan" diyen Yürük, sözlerine şöyle devam etti: "Her ilişkiden bir şey öğreniyoruz. Benim de ilişkilerimde kendi hatalarımdan çıkardığım dersler oldu. Sevgilimin iyi bir insan olması, hayatını idame ettiriyor olması önemli. Kendine baksın, kendisini sevsin. Eğer hayatımı biriyle birleştirirsem ortak bir yolda yürümek isterim. Geçen sene yumurtalarımı dondurdum, kısmetse evlenirsem, anne olabilirim."