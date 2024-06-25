Yurt dışında iş var diye kandırdılar

Dizi ve film oyuncusu Adnan Zaman, Fransa'da çekilecek bir filmde rol alacağı iddiasıyla pasaport ücreti adı altından kendisinden para isteyen meslektaşı tarafından dolandırıldı. Olay geçtiğimiz yıl 6 Ağustos tarihinde meydana geldi. Oyuncu Adnan Zaman, oyuncu camiasından tanıdığı Halil Gülle tarafından aranarak ünlü bir film yapım firmasında işe başladığını yakında Fransa'da bir film çekeceklerini ve kadroda kendisinin de bulunduğunu söyledi.Ünlü yapım firmasının kendisine sıcak baktığını söyleyen Halil Gülle, kadrodaki rolü karşılığında Adnan Zaman'a 45 bin dolar ücret alacağını da belirtti. Teklifi kabul eden Adnan Zaman, pasaport ve vize işlemleri için para isteyen Halil Gülle'ye 10 bin lira verdi. Aradan geçen birkaç gün sonra kendisini ünlü bir yapım firmasında amir olduğunu söyleyen Haluk isminde bir kişi arayarak kadroda bulunduğunu ifade etti. Ancak iddiaya göre Halil Gülle, her aradığında türlü bahanelerle Adnan Zaman'dan toplamda 80 bin lira para aldı.Paraları verdikten sonra bir daha Halil Gülle'den haber alamayan oyuncu dolandırıldığını fark edince soluğu adliyede aldı. Çeşitli bahanelerle para isteyerek dolandırıldığını söyleyen oyuncunun şikâyeti sonrası Halil Gülle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren Adnan Zaman, Halil Gülle ile yapılan yazışmaları delil olarak gösterdi.Şüpheli Gülle ise Adnan Zaman'dan 35 bin lira borç aldığını kendisini filmde oynama vaadiyle dolandırmadığını iddia etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Halil Gülle'nin üzerine atılı suçu işlediğini belirterek 'Serbest Meslek Sahibi Kişilerin Dolandırıcılığı' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.