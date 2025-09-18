‘Yüzlerce cana yuva olacağız’

Tam bir hayvansever olan, 300'ü aşkın sokak hayvanına bakan ve bir de sokak hayvanları için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, bu kez Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki sokak hayvanları için harekete geçti.

AK Partili Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ile ortak bir çalışmaya imza atan Mermerci, "Keşke her belediye sizler gibi olsa. Orhangazi Belediye Başkanımız Bekir Aydın ve ekibine sonsuz teşekkür ederiz. İşbirliğimiz sayesinde yüzler cana yuva olacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.