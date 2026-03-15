Haberler Günaydın Haberleri ‘Yüzümüzle para kazanıyoruz’
Giriş Tarihi: 15.03.2026

‘Yüzümüzle para kazanıyoruz’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Yüzümüzle para kazanıyoruz’
  • ABONE OL
Oyuncu Yiğit Koçak, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Koçak, bir romandan uyarlanacak dijital bir projede polis rolünü canlandıracağını söyledi. Rolü için atış eğitimi aldığını belirten oyuncu, bıyık bırakmasının da yeni işle bağlantılı olduğunu ifade etti. Genç oyuncu, Haluk Bilginer'in "Rolden çıkamayanlara inanmayın" sözlerine katıldığını belirtti. Ayrıca Koçak, boksa ilgisinin sürdüğünü ancak "Yüzümüzle para kazanıyoruz" diyerek şimdilik ringe çıkmayı düşünmediğini belirtti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Yüzümüzle para kazanıyoruz’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz