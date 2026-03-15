Oyuncu Yiğit Koçak, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Koçak, bir romandan uyarlanacak dijital bir projede polis rolünü canlandıracağını söyledi. Rolü için atış eğitimi aldığını belirten oyuncu, bıyık bırakmasının da yeni işle bağlantılı olduğunu ifade etti. Genç oyuncu, Haluk Bilginer'in "Rolden çıkamayanlara inanmayın" sözlerine katıldığını belirtti. Ayrıca Koçak, boksa ilgisinin sürdüğünü ancak "Yüzümüzle para kazanıyoruz" diyerek şimdilik ringe çıkmayı düşünmediğini belirtti.