ALERJİSİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, son günlerde yaşadığı aksiliklerle gündemden düşmüyor! Geçtiğimiz ay Harbiye'deki konserinde kendisine hediye edilen parfümü sıkan Tilbe, kokudan fenalaşmıştı. Parfümün içeriğindeki maddelere alerjisi olduğu anlaşılan ünlü şarkıcının başına bu kez de örümcek bela oldu.

ACIYLA UYANDI

Yıldız Tilbe'nin geçtiğimiz günlerde gittiği Kıbrıs'ta uyurken yüzünü örümcek ısırdı. Acıyla uyanan şarkıcıya konakladığı otelde hemen müdahale yapıldı. Örümceğin zehirli olmadığı anlaşılınca herkes rahat bir nefes aldı. İğne fobisi olduğunu söyleyen ünlü sanatçıya, kremlerle müdahale edildi.