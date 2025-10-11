Haberler Günaydın Haberleri Yüzünü örümcek ısırdı
Giriş Tarihi: 11.10.2025

Yüzünü örümcek ısırdı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, son dönemde talihsiz olaylar yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda konser öncesi sıktığı parfümden fenalaşan sanatçıyı, önceki gün de uyurken örümcek ısırdı. İğne fobisi olan Tilbe’ye kremlerle müdahale edildi

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Yüzünü örümcek ısırdı

ALERJİSİ OLDUĞU ANLAŞILDI
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, son günlerde yaşadığı aksiliklerle gündemden düşmüyor! Geçtiğimiz ay Harbiye'deki konserinde kendisine hediye edilen parfümü sıkan Tilbe, kokudan fenalaşmıştı. Parfümün içeriğindeki maddelere alerjisi olduğu anlaşılan ünlü şarkıcının başına bu kez de örümcek bela oldu.

ACIYLA UYANDI
Yıldız Tilbe'nin geçtiğimiz günlerde gittiği Kıbrıs'ta uyurken yüzünü örümcek ısırdı. Acıyla uyanan şarkıcıya konakladığı otelde hemen müdahale yapıldı. Örümceğin zehirli olmadığı anlaşılınca herkes rahat bir nefes aldı. İğne fobisi olduğunu söyleyen ünlü sanatçıya, kremlerle müdahale edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzünü örümcek ısırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz