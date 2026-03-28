Ziyaretçi sayısı 33 milyonu aştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelesini, kaçırılan eserlerin geri kazanımına yönelik yürütülen çalışmalar ile müzecilik ve arkeoloji alanındaki projeleri anlattı. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Ersoy, 13 bin 451 eserin yeniden Türkiye'ye kazandırıldığını vurgulayarak kazı ve ören yerlerine 60 milyar TL'yi aşan yatırım yapıldığını söyledi.

KÜLTÜREL MİRASA İLGİ BÜYÜK

Bakan Ersoy, Türkiye'nin köklü müzecilik geçmişine sahip olduğunu belirttiği konuşmasında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin bu alandaki başlangıç noktası olduğunu ifade etti. Ersoy, müze ve ören yerlerinde yapılan çalışmaların sadece koruma ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda bu mirası daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediğini söyledi. 2025 yılı itibarıyla 219 müze ve 147 ören yerinde 33 milyonu aşkın ziyaretçiye ulaşıldığını kaydeden Ersoy, bu artışın kültürel mirasa olan ilginin ve sahiplenmenin her geçen gün daha da güçlendiğini gösterdiğini ifade etti.