Giriş Tarihi: 12.04.2026

Zulme karşı durmak insanlık görevimizdir

Oyuncu Görkem Sevindik'in, İsrail'in idam yasasına tepki göstermesi büyük ses getirmişti. Sevindik'in açıklamalarının ardından İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in tehditkâr söylemlerde bulunması tepki çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün AKM'de oyuncu Görkem Sevindik ile bir araya geldi.

SAVUNMAYA DEVAM
BAKAN Ersoy şunları söyledi: "Gazze'de süren zulme karşı durmak insanlık görevimizdir. Tehditkâr dil asla kabul edilemez. Görkem Sevindik'in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

