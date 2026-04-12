Oyuncu Görkem Sevindik'in, İsrail'in idam yasasına tepki göstermesi büyük ses getirmişti. Sevindik'in açıklamalarının ardından İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in tehditkâr söylemlerde bulunması tepki çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün AKM'de oyuncu Görkem Sevindik ile bir araya geldi.

SAVUNMAYA DEVAM

BAKAN Ersoy şunları söyledi: "Gazze'de süren zulme karşı durmak insanlık görevimizdir. Tehditkâr dil asla kabul edilemez. Görkem Sevindik'in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."