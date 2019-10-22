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ile 'den görkemli düğünde olay dans! Magazin gündemine olarak düştü.

Magazin dünyasından haberleri gelmeye devam ediyor. Pek çok ünlü ismin modacısı olduğu bilinen Gülnur Güneş ile İş insanı Yiğit Doğan Çelik önceki akşam görkemli bir düğün ile dünya evine girdiler. Pek çok ünlü ismin bulunduğu düğün dikkatleri üzerine çekerken, ile ’nin yaptıkları dans gündem oldu. Her detayıyla baştan sona konuşulan düğünde Şeyma Subaşı ile Aleyna Tilki’nin dansları sosyal medyada son dakika etkisi yarattı. İşte Şeyma Subaşı ile Aleyna Tilki’nin dansı…

Giriş Tarihi: 22.10.2019 08:27 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 08:28
Şeyma Subaşı ile Aleyna Tilki'den görkemli düğünde olay dans! Magazin gündemine son dakika olarak düştü.

Yaptıkları her hareketle sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri olmayı başaran ile , dün akşam katıldıkları düğünde yine gündeme damga vurdular. Pek çok ünlü ismin modacısı Gülnur Güneş ve iş insanı Yiğit Doğan Çelik önceki akşam dünya evine girdiler. Çok sayıda ünlü ismin akın ettiği gecede Şeyma Subaşı ile Aleyna Tilki'nin dansı dikkat çekti. İşte sosyal medyada oldukça konuşulan o görüntüleri…

ŞEYMA SUBAŞI İLE ALEYNA TİLKİ'NİN DANSI GECEYE DAMGA VURDU!

Pek çok ünlü ismin modacısı olan Gülnur Güneş, önceki akşam iş insanı Yiğit Doğan Çelik ile evlendi. Ünlü isimler, çiftin görkemli düğününe adeta akın etti. Her detayıyla çok konuşan düğüne genç şarkıcı Aleyna Tilki ile Şeyma Subaşı'nın dansı damga vurdu

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Şeyma Subaşı ile Aleyna Tilki'den görkemli düğünde olay dans! Magazin gündemine son dakika olarak düştü.
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