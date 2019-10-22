Şeyma Subaşı ile Aleyna Tilki'den görkemli düğünde olay dans! Magazin gündemine son dakika olarak düştü.
Magazin dünyasından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pek çok ünlü ismin modacısı olduğu bilinen Gülnur Güneş ile İş insanı Yiğit Doğan Çelik önceki akşam görkemli bir düğün ile dünya evine girdiler. Pek çok ünlü ismin bulunduğu düğün dikkatleri üzerine çekerken, Şeyma Subaşı ile Aleyna Tilki’nin yaptıkları dans gündem oldu. Her detayıyla baştan sona konuşulan düğünde Şeyma Subaşı ile Aleyna Tilki’nin dansları sosyal medyada son dakika etkisi yarattı. İşte Şeyma Subaşı ile Aleyna Tilki’nin dansı…
ŞEYMA SUBAŞI İLE ALEYNA TİLKİ'NİN DANSI GECEYE DAMGA VURDU!
Pek çok ünlü ismin modacısı olan Gülnur Güneş, önceki akşam iş insanı Yiğit Doğan Çelik ile evlendi. Ünlü isimler, çiftin görkemli düğününe adeta akın etti. Her detayıyla çok konuşan düğüne genç şarkıcı Aleyna Tilki ile Şeyma Subaşı'nın dansı damga vurdu
Ünlü modacı Gülnur Güneş ile iş adamı Yiğit Doğan Çelik görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Kına gecesi günlerce konuşulan Gülnur Güneş'in düğünü de oldukça ses getirecek türden. Ünlü modecı Gülnur Güneş'i sanat camiasından dostları mutlu gününde yalnız bırakmadı. Adeta ünlüler akını olan düğünde tam bir şıklık yarışı vardı. Gülnur Güneş'in düğününe katılanlar arasında Özge Ulusoy, Danla Bilic, Nur Yerlitaş, Şeyma Subaşı, Çağla Şikel, Hakan Akkaya gibi birçok ünlü isim vardı. Düğüne katılan ünlülerin paylaşımları sayesinde sosyal medya Gülnur Güneş'in düğününü gitmiş kadar oldu. İşte Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik'in düğününden kareler ve şıklık yarışına giren ünlü isimler...
Kuşkusuz düğünün en dikkat çekici olaylarından bir tanesi ise Şeyma Subaşı ile Aleyna Tilki'nin dansları oldu.